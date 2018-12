Ministra da Saúde satisfeita com Lei de Bases que "prova" princípios do PS

A ministra da Saúde defendeu esta terça-feira que a proposta do Governo para a Lei de Bases da Saúde é positiva porque prova os princípios do Governo e do PS e honra o legado do histórico socialista António Arnaut.

"É uma lei ideologicamente coerente com o que é defendido pelo Governo e pelo PS. É uma lei que determina que o Estado tem um papel muito importante a favor da redução das desigualdades sociais", afirmou Marta Temido sobre a proposta para uma nova Lei de Bases, num debate que decorre esta terça-feira na sede do PS, em Lisboa.

Para a ministra, a proposta do Governo "prova o que são os princípios do PS" e os princípios que o partido pretende "afirmar em matéria de saúde".

Além disso, considerou que "honra o legado" do "pai" do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut.

Na defesa da proposta de Lei de Bases enviada na semana passada ao parlamento, a governante considerou ainda que o documento é "técnica e politicamente robusto", sendo inequívoco quanto aos princípios que defende.

Para a ministra, o documento traz um "reforço do papel do Estado" e da saúde pública.

Marta Temido advoga ainda que a proposta do Governo é "uma lei que faz bem à democracia".

No debate promovido pelo PS sobre a nova Lei de Bases da Saúde marcaram presença o anterior ministro da pasta, Adalberto Campos Fernandes, que foi substituído por Marta Temido, e também a presidente da comissão de revisão da lei de bases, Maria de Belém.

A proposta do Governo condiciona o recurso a privados à avaliação das necessidades e elimina o apoio ao "desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o setor público".

Prevê o fim do apoio do Estado "à facilitação de mobilidade de profissionais entre o setor público e o setor privado" e "evolui progressivamente para a criação de mecanismos de dedicação plena ao exercício de funções públicas".

As taxas moderadoras vão manter-se, como mecanismo de travão da procura desnecessária dos hospitais. A proposta da comissão também prevê taxas moderadoras e isenções, devendo a lei estabelecer "limites ao montante máximo total de taxas a pagar por prestação e por ano".

O Governo quer ainda reforçar a autonomia de gestão das unidades do Serviço Nacional de Saúde e o investimento em investigação e inovação, prevendo planos de investimento plurianuais.

Preconiza-se o reforço da gestão pública dos estabelecimentos do SNS, que pode ser excecionalmente assegurada por contrato com entidades privadas ou do setor social.