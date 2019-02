Médicos querem que duração das consultas passe a estar definida por lei

A Ordem dos Médicos afirma que a sobreposição de horários na marcação de consultas é frequente, viola os direitos dos doentes e prejudica a qualidade dos serviços. A questão não é nova, foi uma das bandeiras de campanha do bastonário Miguel Guimarães, mas, até ao fim do ano, a Ordem quer acabar com com o problema.

Ouvido pela TSF, Miguel Guimarães considera "uma situação anormal por parte do Estado, neste caso por parte do Ministério da Saúde, permitir que nos centros de saúde e nos hospitais se marquem várias consultas à mesma hora."

O bastonário quer que todas as unidades de saúde públicas, privadas e do setor social, passem a cumprir tempos padrão de forma a humanizar os serviços e a melhorar a relação de confiança médico/doente. Como? Definindo um tempo médio de duração para as consultas de cada especialidade que garanta um intervalo suficiente entre as marcações.

A jornalista Maria Miguel Cabo ouviu o bastonário da Ordem dos Médicos sobre o problema dos tempos das consultas

"Temos que, definitivamente na área da saúde, deixar de estar presos às chamadas métricas numéricas e temos de introduzir métricas de qualidade, para que as pessoas sintam que estão a fazer medicina com qualidade e que os doentes sintam que têm à sua frente um médico que tem tempo para lhes explicar as coisas e não estar apenas exclusivamente a olhar para o computador", explica o bastonário.

Na proposta da Ordem dos Médicos, a que a TSF teve acesso, há casos em que o tempo padrão recomendado mais do que duplica o atual tempo de duração das consultas. Uma consulta de medicina geral, que hoje dia demora em média 15 minutos, por exemplo, tem um tempo padrão recomendado de 30 a 45 minutos.

Miguel Guimarães nota que, para as marcações terem um intervalo maior, os hospitais poderão precisar de mais médicos para manter o mesmo nível de consultas, ou ter mais consultas abertas, e os centros de saúde poderão ter de reduzir o número de utentes nas listas.

O projeto da Ordem dos Médicos entra em discussão pública esta segunda-feira e está ainda sujeito a alterações nos tempos padrão. O documento vai ser analisado no Conselho Nacional, a 14 de fevereiro, remetido à Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos e a versão final será enviada ao Ministério da Saúde antes de ser publicada em Diário da República.