Médicos vão poder passar receitas com o telemóvel 

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lançam esta quarta-feira uma nova aplicação que permite aos médicos passarem receitas através do telemóvel.

Apesar das receitas por via eletrónica serem a norma, os SPMS sublinham que ainda há mais de três milhões de receitas que anualmente são passadas manualmente, nomeadamente por médicos que trabalham no setor privado ou em consultas domiciliárias.

Em paralelo são frequentes as queixas dos médicos de falhas nos computadores do Serviço Nacional de Saúde que os obrigam a regressar ao papel.

Os SPMS destacam a vantagem da nova aplicação.



Henrique Martins, presidente dos SPMS, explica que o ideal era mesmo acabar com as receitas passadas manualmente, mas essa hipótese ficará sempre como solução de recurso em caso de falha do sistema.