Mello Saúde garante que sempre esteve disponível para manter parceria no Hospital de Braga

Depois de a ministra da Saúde ter admitido que o Hospital de Braga pode voltar à esfera pública, o grupo José de Mello Saúde responde e assegura que, "desde o primeiro momento", mostrou "disponível" para continuar a administrar o prolongamento do contrato.

"A José de Mello Saúde mostrou-se, desde o primeiro momento, disponível para o prolongamento do Contrato de Gestão da PPP do Hospital de Braga, dentro do atual modelo contratual, desde que esclarecidas as condições de execução do contrato e de sustentabilidade financeira da parceria", pode ler-se na nota de esclarecimento a que a TSF teve acesso.

O grupo esclareceu ainda que tem orgulho no trabalho que tem sido feito no Hospital de Braga e que "o tem colocado num lugar de destaque no contexto do Serviço Nacional de Saúde".

Esta tarde, Marta Temido referiu-se ao caso como uma "matéria complexo" que terá de ser trabalhada com "o maior cuidado com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, com o gestor do contrato e com a nova equipa de gestão".

"Não tendo havido concurso que tenha efeito antes dessa data tem que se encontra uma solução. Uma de duas: ou o regresso à esfera pública ou a continuação em condições excecionais do atual modelo de gestão. Não tem havido manifestação de disponibilidade da parte do parceiro privado", explicou a ministra da Saúde.