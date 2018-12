A relação entre a ministra da Saúde e a os enfermeiros sofreu uma viragem, depois de Marta Temido ter feito um pedido de desculpa por declarações na entrevista TSF/DN , este domingo.

A governante esclareceu, na conversa com Ana Rita Cavaco, que nunca teve intenção de chamar "criminosos aos enfermeiros". Na chamada telefónica, a ministra pediu à Bastonária da Ordem dos Enfermeiros que aceitasse e transmitisse as desculpas a todos os enfermeiros, garantindo que o uso da expressão à resposta aos jornalistas não teve intenção de ofender os Enfermeiros.

Ana Rita Cavaco aceitou o pedido de desculpa e considera que este gesto de Marta Temido marca uma viragem na relação entre o ministério e os enfermeiros.

"Há um caminho que está aberto para o diálogo, que se vai fazer na quarta-feira quando tivermos a reunião com a ministra e, se vai acabar com a greve ou não, tudo depende daquilo que o governo estiver disposto a ceder", explicou a bastonária, frisando que "uma negociação tem duas partes e as duas têm de conseguir sentar-se à mesa e saber quais são os pontos fundamentais dos quais um e outro não pode abdicar".

A bastonária recorda que "da parte dos sindicatos houve sempre vontade de negociar e da parte do governo houve uma estrutura intransigente". Ana Rita Cavaco acredita, assim, que esta atitude "marca um ponto de viragem" na intransigência do governo.

Esta quarta-feira, dia 19, a ministra da Saúde recebe a Ordem e ambas estão empenhadas em viabilizar um acordo entre os Sindicatos e o Governo.