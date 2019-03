Não dormir à noite, esconder o corpo ou faltar à escola. Sinais de alerta para os pais

"O não querer ir à escola, ou faltar à escola, saindo para ir para a escola, mas não ir para o recinto escolar" é apenas um dos sinais que devem servir de alerta. Sérgio Neves, coordenador da unidade de pediatria da Clínica de Santo António e especialista na Consulta do Adolescente fala-nos de alguns desses sinais.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"A inversão do ciclo do sono (não dormir durante a noite e tentar dormir durante os períodos diurnos), o facto de não fazer refeições com os pais ou restringir muito a alimentação, alterações bruscas de humor ou mudança do grupo de amigos" são outros sinais apontados pelo pediatra.

Sérgio Neves sublinha que todos estes sinais podem servir de alerta, mas isso não significa que os pais devam fazer um drama ou ter preocupações exageradas. O importante é estarem vigilantes. E, nesse sentido, devem estar também atentos a situações que podem esconder um comportamento auto lesivo, como "usar roupa muito comprida em tempo quente, não querer ir à praia ou à piscina, não querer expor o corpo".

Também "a reação a temas sensíveis, às vezes ligados à sexualidade" pode ser um sinal de que alguma coisa não estará bem.