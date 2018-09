Não há data para conclusão das obras no São João. Pediatria mantém-se em contentores

À porta do "Joãzinho", a unidade de oncologia pediátrica do Hospital São João, no Porto ninguém quer falar com estranhos.

Duas mães cruzam-se cá fora, uma queixa-se de dores nas costas, tem os pés muito inchados. Os pais das crianças internadas em oncologia dormem em cadeirões, passam as 24 horas do dia em cadeirões. A outra mãe, olheiras fundas, diz que hoje vai tentar ir a casa. Já não vai a casa há três dias e precisa "tomar um banho em condições".

No edifício ao lado, no central, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João reagiu à luz verde do governo para a construção da nova ala pediátrica. António Oliveira e Silva não quer comprometer-se com datas, mas garante ter tudo pronto para que o concurso público seja aberto dentro de três semanas.

A melhor solução, diz, passa por aproveitar o projeto que já existe para esta unidade, mas diz que tem que cumprir a lei.

"O projeto anterior tem uma década e durante este período houve uma reorganização da assistência pediátrica no grande Porto, nomeadamente com a abertura do Centro Materno-Infantil do Norte que nos obrigou a reequacionar tudo, inclusive a missão da Pediatria do São João. "Contudo, apesar de o projeto estar obsoleto, de facto facilitava-nos a vida se pudéssemos trabalhar em cima dele, porque há estruturas e infraestruturas que vão ser comuns. Mas estamos neste momento a consultar o departamento jurídico e temos de cumprir os trâmites da contratação pública".

O presidente do conselho de administração do São João diz que tem tudo preparado para lançar o concurso dentro de três semanas, quer celeridade mas não pode dar garantias de nada.

"Não somos nenhuns sádicos nem impenitentes, nem estamos a usar algum artifício para adiar o início da obra e acreditamos que o governo está também de boa-fé, caso contrário não tínhamos avançado com este diploma conjunto".

O investimento na construção da unidade de pediatria ronda os 22 milhões de euros. Até que esteja concluída a obra o internamento pediátrico, nomeadamente o de oncologia, mantém-se em contentores apesar de estar previstas melhorias...ainda que provisórias.

Há dez anos que o Hospital de São João tem um projeto para construir uma ala pediátrica, serviço que desde então funciona em contentores.