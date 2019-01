Presidente do Hospital de Santa Maria sai e vai trabalhar para o privado

O presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, Carlos Martins, foi esta quinta-feira informado pelo Governo de que será substituído à frente da instituição que gere um dos maiores hospitais do país.

A informação foi confirmada à TSF por fonte ligada ao processo que garante, contudo, que a mudança já era esperada. O mandato acabou no final de 2018 e, numa reunião com a Ministra da Saúde, Carlos Martins já tinha manifestado vontade de sair.

O presidente do Centro Hospitalar onde se integra o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente já aguardava a decisão do governo até porque tem um convite pendente para ir trabalhar para o setor privado.

Fonte oficial do Ministério liderado por Marta Temido apenas confirma que o mandato do presidente da administração que gere os dois hospitais de Lisboa acabou a 31 de dezembro, tal como acontece com vários outros hospitais, não se sabendo, para já, quem o irá substituir.