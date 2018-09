A Fundação Champalimaud vai ser a responsável por um inovador centro de investigação e tratamento do cancro do pâncreas. A fundação recebeu cerca de 50 milhões de euros por parte dos mecenas Mauricio Botton Carasso e mulher, Charlotte Botton, que irão financiar a obra.

O novo centro, chamado "Botton Champalimaud Pancreatic Centre", será o primeiro em todo o mundo a dedicar-se à pesquisa e ao tratamento do cancro do pâncreas.

O centro deverá abrir a 5 de outubro de 2020, em Lisboa.

Em comunicado, a Fundação Champalimaud salienta que se trata de uma grande "responsabilidade" e que exalta o facto de a família Carasso ter escolhido uma instituição filantrópica portuguesa para o desenvolvimento do centro.

Mauricio Botton Carasso representa a terceira geração da família dos judeus sefarditas Carasso, sendo neto de Isaac Carasso - que fundou a Danone, em 1919.

Oriunda de Salónica, na Grécia, a família sofreu às mãos do antissemitismo nazi, que atingiu parte da Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Parte da família conseguiu, no entanto escapar, e, ao longo do último século, transformar a Danone numa das maiores empresas do setor dos laticínios, a nível mundial.