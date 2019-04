"Tabaco aquecido é tão nocivo como o convencional"

Nos últimos anos, o consumo de produtos de tabaco aquecido tem aumentado exponencialmente. À medida que há um crescimento deste tipo de produtos, introduzidos no mercado do tabaco, cresce também as preocupações relacionadas com a saúde.

PUB

Doze sociedades médicas e científicas alertam que os consumidores estão a ser induzidos em erro, por acreditarem que este tabaco não é nocivo.

"Há de facto alguns produtos tóxicos que são reduzidos em relação ao tabaco convencional mas não tanto como a indústria alega. Já se começou a perceber que não grande diferença nos efeitos tóxicos para as células", alertou o pneumologista José Boleo Tomé à TSF.

A presença de produtos cancerígenos e os efeitos de curto prazo estão por isso confirmados, garante o médico mas serão necessárias décadas para estabelecer uma ligação direta entre o consumo de produtos de tabaco aquecido e o cancro. José Boleo Tomé alerta ainda que o consumo deste tipo de produtos está, ano após ano, a aumentar entre os mais novos.

LER MAIS:

- Tabaco aquecido menos nocivo do que convencional? Organizações desmentem indústria