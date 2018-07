Tabaco e álcool são causa de 85% dos cancros da cabeça e pescoço

Em Portugal, todos os anos são diagnosticados cerca de três mil novos de cancro da cabeça e do pescoço. Esta sexta-feira assinala-se o dia Mundial desta doença, que se for diagnosticada precocemente tem uma taxa de cura que ronda os 80%.

O tabaco e o alcoolismo são as principais causas do cancro da cabeça e do pescoço. Os homens são os mais atingidos. Em Portugal, de acordo com os últimos dados, a incidência é de 52 novos casos por casa 100 mil pessoas, como explica Jorge Guimarães, coordenador da Clínica de Cabeça e Pescoço do IPO-Porto.

"Sabemos que 70% dos tumores são dependentes do álcool e do tabaco. Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, graças às campanhas antitabágicas tem vindo a diminuir essa incidência".

O diagnóstico precoce é fundamental. "Numa fase inicial do cancro a taxa de cura é de 80% a 90%, numa fase tardia é inferior a 30%".

O IPO quer aproximar-se dos cuidados primários, criou um e-mail para que todos os profissionais de saúde possam colocar questões e esclarecer duvidas. Durante esta semana o IPO deu formação a 150 médicos de família, dentistas e enfermeiros

"O objetivo é tentar sensibilizar os cuidados primários, dar formação, abrir o IPO, para sentirem que não estamos isolados, mas abertos para eles. É fácil contactar connosco".

Jorge Guimarães diz quais os sintomas que não devem ser ignorados: "Feridas na boca, língua e na cavidade oral que não cicatrizam; pequenas áreas esbranquiçadas ou avermelhadas que estão a iniciar lesão; um dente cair sem explicação prévia, etc."