Ataque à esquadra da PSP da Bela Vista. Carros incendiados em Setúbal e Odivelas

A esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Bairro da Bela Vista, em Setúbal, foi atacada com cocktails molotov, esta madrugada, causando um incêndio, confirmou a PSP à TSF.

Pelas 3h15, foram lançados três cocktails molotov à esquadra. Não há feridos, mas houve registo de danos materiais no edifício da esquadra e num carro civil. Ainda não foram identificados quaisquer suspeitos deste ataque.

Horas antes, pelas 21h40, dois veículos foram incendiados em Odivelas e outros dois veículos na Póvoa de Santo Adrião, também com recurso a cocktails molotov. Terão sido identificados quatro suspeitos, sendo que um deles, um jovem de 18 anos, foi detido, após ter sido reconhecido por testemunhas como um dos atacantes.

Foram, de seguida, incendiados 11 caixotes do lixo e danificadas outras cinco viaturas, na zona circundante do bairro da Cidade Nova, também pela utilização de cocktails molotov, adiantou a PSP em comunicado.

"A Polícia de Segurança Pública continua as investigações destas duas ocorrências, nada indiciando, até ao momento, que estejam associados à manifestação ocorrida ontem no Terreiro do Paço", informa a PSP, que acrescenta que o dispositivo policial nestes locais foi reforçado.