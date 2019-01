Segunda noite de caixotes do lixo incendiados na Bela Vista em Setúbal

Pelo menos nove caixotes do lixo foram incendiados, na noite desta terça-feira, na zona da Bela Vista, em Setúbal, confirmou à Alexandre Coimbra, porta-voz da PSP, explicando que os locais afetados estão sob vigilância reforçada.

"Temos algumas situações na noite de hoje que estamos a acompanhar de perto. Trata-se de caixotes do lixo incendiados em vários locais da Bela Vista, em Setúbal, cerca de uma dúzia de ocorrências até ao momento", disse à agência Lusa fonte da PSP, cerca das 00h30. Segundo a mesma fonte, não existem detenções confirmadas até ao momento. "Temos no local os meios adequados para garantir a segurança, com equipas da Unidade Especial de Polícia. As ocorrências foram em locais distantes e em diversas ruas na zona", acrescentou.

No esclarecimento prestado à TSF, Alexandre Coimbra refere que alguns dos focos de incêndio foram extintos por agentes da PSP, sendo que noutros foi necessário ajuda dos bombeiros. Houve também situações em que, explica, não foi possível evitar o consumo destes contentores pelas chamas.

A PSP reforçou esta terça-feira o policiamento com elementos da Unidade Especial de Polícia na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas de Loures e Odivelas (distrito de Lisboa), após incidentes registados durante a noite, com o lançamento de "cocktails Molotov" contra uma esquadra e o incêndio de caixotes e de várias viaturas.

Em comunicado, a PSP informou que continua as investigações a estes incidentes, "nada indiciando, até ao momento, que estejam associados à manifestação" de protesto contra uma intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal).

Após a manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna na segunda-feira, em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto, convocado para dizer "basta à violência policial" e "abaixo o racismo".

Este protesto ocorreu um dia depois de incidentes em Vale de Chícharos, conhecido por bairro da Jamaica, entre a PSP e moradores, de que resultaram feridos cinco civis e um polícia, sem gravidade.

O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica. Os quatro manifestantes detidos em Lisboa vão ser julgados sumariamente a 7 de fevereiro.