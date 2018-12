Descarrilamento de elétrico em Lisboa faz vários feridos. Há pessoas encarceradas

Um elétrico descarrilou, na tarde desta sexta-feira, na rua de São Domingos à Lapa, ferindo vários dos passageiros que seguiam a bordo, adiantaram à TSF os Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A Carris confirmou à TSF o descarrilamento de um dos seus elétricos, não adiantando, para já, mais pormenores.

Os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique adiantaram apenas à TSF o registo de uma ocorrência em Lisboa, a qual obrigou ao envio de vários meios de socorro para o local.

Já de acordo com a página da Proteção Civil na internet, as autoridades adiantam que no local estão 33 operacionais apoiados por sete veículos.

Em declarações à TSF, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela adiantou que "há vários feridos e entre eles está uma criança". Luís Newton explicou que a prioridade "é socorrer as vítimas".