Detidos que atiraram pedras contra polícia em manifestação julgados em fevereiro

Os quatro detidos durante a manifestação desta segunda-feira na sequência dos incidentes ocorridos no bairro social da Jamaica, distrito de Setúbal, vão ser julgados no dia 7 de fevereiro.

Em comunicado enviado à TSF, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública conta que o protesto começou de forma pacífica pelas 15h00, com cerca de 300 pessoas frente ao Ministério da Administração Interna.

Os ânimos exaltaram-se, no entanto, quando os manifestantes arremessaram pedras contra os policias, sem registo de feridos.

Pelas 17h00, os manifestantes começaram a dispersar em direção à Avenida da Liberdade provocando vários danos pelo caminho, incluindo num carro da PSP e num táxi.

Na rotunda do Marquês de Pombal cerca de 200 pessoas ainda tentaram bloquear o trânsito, antes de a manifestação decide regressar à Praça do Comércio, pelas 18h30, ocupando todas as faixas de rodagem do sentido descendente da Avenida da Liberdade.

Conta a PSP que a confusão se voltou a instalar quando as autoridades tentaram conduzir os manifestantes para a faixa junto à berma para libertar a estrada.

Mais uma vez foram arremessadas pedras da calçada contra a polícia, "obrigando a uma intervenção para reposição da ordem pública".

Quatro pessoas foram detidas e cinco polícias ficaram feridos. Vários carros civis ficaram danificados, além de equipamento policial.

Os detidos, indiciados pela prática dos crimes de ofensas à integridade física qualificada, injuria agravada e desobediência qualificada, foram esta terça-feira presentes ao Ministério Público.