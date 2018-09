Governo aprova compra de mais de 20 comboios para a CP

O Conselho de Ministros aprovou, esta tarde, a aquisição de 22 comboios regionais para a CP, no valor de 168,21 milhões de euros.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, considera a medida como um "marco histórico" para a ferrovia em Portugal. "É "a primeira vez, em cerca de 20 anos, que a CP vai ter um plano de aquisição de novo material circulante".

O concurso público vai acontecer entre 2019 e 2026, mas os comboios adquiridos só devem ser entregues entre 2023 e 2026. Até lá, o ministro garante que irá reforçar a manutenção dos comboios que continuam a circular - alguns deles com cerca de 50 anos.

Vão ser contratados mais 102 trabalhadores para garantir a manutenção do material existente até à chegada dos novos comboios.

Pedro Marques lembrou ainda que a decisão política de adquirir apenas comboios regionais, e não comboios de longo curso, deve-se ao facto de estes serem os comboios mais antigos da ferrovia portuguesa.

O investimento agora aprovado vai ser suportado com a ajuda de fundos comunitários e com o financiamento do Fundo Ambiental, adiantou o ministro.