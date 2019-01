Inspetores da PJ em greve na primeira semana de fevereiro

Os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) vão estar em greve sete dias no início de fevereiro juntamente com os restantes funcionários da PJ, revelou a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC/PJ) em conferência de imprensa.

Assim, as três estruturas sindicais, que representam inspetores, seguranças e pessoal administrativo, decidiram marcar um período de greve das 0h00 horas do dia 4 de fevereiro até às 24h00 do dia 12, em regime de rotatividade.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro está marcada uma paralisação a todo o trabalho a prestar nas unidade de prevenção e a todo o trabalho fora do horário normal.

As três associações sindicais - ASFIC, Associação Sindical dos Seguranças e a Associação Sindical dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Auxiliares e Operários da PJ - explicam que a greve se deve à falta de revisão do Estatuto das Carreiras da PJ, ausência de revisão da lei orgânica e a "crónica falta de recursos humanos e manterias".

As estruturas sindicais criticam a sucessiva recusa do Ministério da Justiça em promover a reposição dos escalões congelados "provocando uma injustiça entre funcionários da PJ e os outros trabalhadores da função pública".

A correção da fórmula de cálculo dos suplementos de risco e de turno, bem como a devolução das quantias em dívida desde 2010, é outras das reivindicações.