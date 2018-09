Militar morre devido a disparo em quartel dos Comandos na Carregueira

Um militar morreu esta sexta-feira no Regimento dos Comandos, no quartel da Carregueira, em Sintra, devido a um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo, anunciou o Exército.

O caso ocorreu às 19h42, com o Exército a referir que foram acionados "os procedimentos de emergência médica e as autoridades competentes para averiguar o ocorrido".

"No local está a Polícia Judiciária Militar e também a PSP para investigar a ocorrência", disse à Lusa fonte do Exército, recusando-se a adiantar mais informações sobre as circunstâncias em que ocorreu a morte do militar.

Em comunicado, o Exército lamenta a morte deste militar, adiantando que está a acompanhar a situação.

"A família foi informada do trágico acontecimento, tendo sido acionado o apoio psicológico", conclui.