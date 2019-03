Novo diretor-geral dos Serviços Prisionais recebe Associação de Apoio ao Recluso

O novo diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, recebe esta segunda-feira a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. O presidente desta associação, Vítor Ilharco, elogia a iniciativa, depois de ter visto recusados os pedidos para ser ouvido pelo antecessor de Rómulo Mateus.

"Só este ano nós fomos recebidos na Presidência da República: duas vezes pela senhora provedora, duas vezes pela senhora secretária de Estado, pela senhora ministra da Justiça. Nós fomos recebidos por toda a gente menos pelo senhor diretor-geral. Não sei o que é que o levaria a não nos receber. A nossa ideia é colaborar dentro do sistema prisional para a reabilitação e reintegração de reclusos, pela pacificação nas cadeias"

"Ficamos muito contentes em saber que o novo diretor-geral acha que nos deve ouvir e esperamos que nesta primeira audição possamos mostrar que somos parte importante na resolução dos problemas que estão dentro das cadeias e que este seja o primeiro de muitos encontros."

Rómulo Mateus tomou posse no início do mês e veio substituir Celso Manata. Vítor Ilharco tem notado uma maior preocupação por parte do ministério da Justiça e da Procuradoria, mas defende que é preciso ouvir mais os presos.

"Seria útil para a própria direção-geral ouvir-nos. Ouvir os guardas prisionais e os funcionários que sabem o que se passa dentro das cadeias. Também deveria ouvir quem fala em nome dos reclusos, sabendo exatamente o que é que os reclusos passam. Nem que seja para o contraditório e para que o senhor diretor-geral fundamente as suas medidas a partir de bases mais concretas, porque ouve também a outra parte, até por isso seria importante."

A Associação de Apoio ao Recluso quer uma colaboração maior com os serviços prisionais até para identificar problemas que vão muito para além da sobrelotação nas cadeias.