Se passar o ano no Terreiro do Paço, não leve garrafa de champanhe

Na noite de ano novo, as oito portas de acesso ao Terreiro do Paço, em Lisboa, vão ter agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) a revistar quem lá passa. A estratégia de segurança para a passagem de ano em Lisboa foi dada a conhecer, pela PSP, esta sexta-feira.

Para além de armas, explosivos e drogas, entre os artigos com entrada proibida nos festejos estão garrafas e copos de vidro, chapéus-de-chuva com hastes compridas, selfie sticks, bancos e cadeiras, buzinas de ar comprimido, apontadores laser e megafones.

Paulo Flor, da PSP, explica as novidades no dispositivo de segurança para a passagem de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa

"A grande diferença para este ano são as revistas aleatórias e a proibição de objetos em vidro, sejam eles garrafas ou copos", disse Paulo Flor, subintendente da PSP. "Face à avaliação que fizemos de todo o risco associado a um evento desta dimensão (...), decidimos limitar a utilização destes objetos".

Todas as mochilas serão alvo de revista, sendo que apenas aquelas do tamanho de uma folha A3 poderão circular no espaço.

"As pessoas podem contar com uma presença efetiva da PSP grande, não em número de homens, mas (...) confortável no sentido de prestar melhor acesso, dinâmica e celeridade nos pontos de revista", afirmou o representante da polícia.

A PSP vai ainda criar vários perímetros de segurança, nos quais está restringido o acesso a automóveis.

A PSP indica as restrições ao trânsito em Lisboa durante a passagem de ano

Os cortes ao trânsito em Lisboa começam já esta sexta-feira, pelas 21h00, entre o Cais do Sodré e a Estação Sul e Sueste. No sábado, dia 30, o corte da estrada é feito às 20h30 e na noite de domingo, dia 31, logo a partir das 20h00.

A festa de ano novo no Terreiro do Paço começa às 21h00 e termina às 2h00. São esperadas 200 mil pessoas.

Se o número de visitantes for superior, à semelhança do que aconteceu no último ano, a PSP não autorizará a entrada de mais ninguém no recinto, pelo que recomenda às pessoas que escolherem festejar a passagem de ano no Terreiro do Paço que cheguem cedo.