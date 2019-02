Pintura de Banksy que se autodestruiu exposta em museu na Alemanha

"Rapariga com Balão", a pintura de Banksy que se autodestruiu depois de ter sido leiloada por mais de um milhão de euros, já tem casa, ainda que temporária, na parede de um museu.

"Love is in the bin" ("o amor está no caixote", na tradução livre) desfaz-se em tiras ao passar por uma trituradora de papel instalada na parte inferior do quadro. Foi instalada esta segunda-feira no Frieden Burda museum, na Alemanha.

Datada de 2006, a obra que mostra uma rapariga a tentar alcançar um balão em forma de coração, é uma versão em tela de um desenho que surgiu a primeira vez como graffiti numa rua no leste de Londres e que, em 2017, foi eleita a obra favorita do Reino Unido.

A compradora, que segundo a Sotheby's é uma colecionadora europeia, contou que se sentiu chocada quando a obra se começou a desfazer no leilão, mas depressa se apercebeu que "ia possuir um pedaço da história da arte".

Contactada pelo Museu Burda, aceitou emprestá-la. Será apresentada pela primeira vez ao público gratuitamente até 3 de março.