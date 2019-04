A Playlist de Dina. As músicas que marcaram a vida da cantora

Mitó, B Fachada, Billy Joel, Bonnie Raitt e Bryan Adams foram alguns dos artistas que marcaram a vida de Dina, nome artístico de Ondina Maria Farias Veloso, que morreu, esta sexta-feira, aos 62 anos.

Ouça a Playlist de Dina e recorde as músicas que marcaram a vida da artista

A cantora decidiu abandonar os palcos em 2016 por causa dos problemas de saúde. No mesmo ano, mais de 15 artistas da nova geração da música nacional celebraram no Porto e em Lisboa os 40 anos de carreira da artista. Ana Bacalhau, B Fachada, Best Youth, Márcia e Samuel Úria foram alguns dos artistas que subiram aos palcos do Teatro Municipal do Porto e do Teatro São Luiz para o espetáculo "Dinamite".

