17,50 metros de glória. Pichardo é campeão olímpico, mundial e agora europeu de triplo salto

Pedro Pablo Pichardo © Robert Ghement/EPA (arquivo)

O português Pedro Pablo Pichardo venceu, esta quarta-feira, a medalha de ouro de triplo salto nos Europeus de atletismo, que se realizam em Munique, na Alemanha.

A marca de 17,50 metros no segundo ensaio valeu o título europeu ao atleta, que junta às conquistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio e ao ouro dos Mundiais de Atletismo, que se realizaram em Eugene, nos EUA.

Na mesma final, o português Tiago Pereira ficou em oitavo lugar com a marca de 16,60 metros.

A seleção portuguesa conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, através de Pedro Pichardo e do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.