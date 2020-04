Por Afonso de Sousa 16 Abril, 2020 • 08:07 Partilhar este artigo Facebook

Uma grande ideia para pequenos jogadores. O futebol Clube da Mãe D' Água, de Bragança, decidiu pôr os 60 atletas da formação a treinar em casa através da internet. Têm idades entre os seis e os 16 anos, e, se para o clube é quase uma obrigação pô-los a "mexer", os pais agradecem a "bênção" de os desligarem dos jogos digitais.

"Os treinos já começaram na segunda-feira", frisa, com o orgulho bairrista, António Parente, presidente do clube fundado em 1982. "São exatamente à mesma hora que eram no campo; segunda e quinta eram os dias de treinar, ao sábado tínhamos jogo." Agora é tudo igual, só que em casa, pela internet.

Tudo para não colidir com outras atividades dos miúdos. Desde 2008 que o Mãe D´Água só se dedica à formação dos seis aos 16 anos. O clube tem três treinadores, que dão as instruções também a partir de casa, e não há só treinos físicos, salienta António Parente. "Não, não são só físicos, também há treino com bola."

E o primeiro correu às mil maravilhas, pelo menos para o Gonçalo de nove anos, o benjamim médio centro, filho de Marco Lamas. "Sendo um estímulo que vem de fora e não do próprio pai, a recetividade deles é diferente e claro que aderiu com muita facilidade, foi muito gratificante."

O gestor comercial só vê vantagens nos treinos pela net."Não só lhes permite manter o contacto com os colegas, com os treinadores, manter o hábito do treino que nós já tínhamos durante a semana, com o hábito do jogo ao fim de semana, e os treinos fazem com que eles não percam essas referências e são uma ajuda para os pais na gestão do seu próprio tempo."

E retira-os de outros jogos neste tempo de quarentena, acrescenta o pai, Marco Lamas. "O stress de estar em casa vai crescendo e isto é muito importante porque eles, durante aqueles 30, 35, 40 minutos, esquecem tudo o resto, PlayStation, Fortnites, telemóveis, ou seja, é algo muito saudável que lhes faz muita falta neste confinamento."

A formação do Mãe D`Água já deu frutos. Há três anos que um iniciado de 13 está no Benfica. Para não perder a pedalada e não esquecer as referências, os treinos vão continuar até ao fim das aulas, agora, cada um em sua casa, e pela internet.

