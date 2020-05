Benfica explica porque divulgou nome de jogador contaminado

David Tavares © Filipe Amorim / Global Imagens

O Benfica garante que anunciou o nome do jogador contaminado com a Covid-19 por uma questão de transparência. O clube explica ainda na newsletter diária, publicada no site, que David Tavares concordou com o anuncio.

Escrevem as águias que "o Benfica tomou, em nome da transparência, a decisão de divulgar o nome do jogador, que, obviamente, deu o seu imediato consentimento para que assim se procedesse", explicam.

"O Benfica tornou pública a situação no mesmo dia em que teve conhecimento do caso, fazendo-o poucos minutos após ter ficado a conhecer o resultado da contra-análise", acrescentam ainda. "Este sinal de transparência vai ao encontro daquilo que o Benfica pediu desde a primeira hora: centralização dos testes e a necessidade de uma periodicidade apertada".

David Tavares sem sintomas

Os encarnados garantem ainda que o jogador não apresenta sintomas. "O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do clube".

Acrescenta ainda o clube que " se David Tavares, não fosse jogador profissional de futebol, e dada a ausência de quaisquer sintomas, seria, muito provavelmente, mais um dos muitos casos que se julgam existir e por detetar", sugere a newsletter.

O Benfica salienta ainda que "manterá o rigoroso plano de contingência que está a ser seguido desde o dia em que os seus profissionais voltaram à atividade no Benfica Campus, estando previstos novos testes já nos próximos dias", o quarto teste, diz o Benfica, desde o regresso do futebol profissional à atividade.

