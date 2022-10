Benfica-Juventus será jogado sem tecnologia de linha de golo devido a obras no Estádio da Luz

© Vincenzo Pinto/AFP

A UEFA anunciou, esta terça-feira, que o jogo entre o Benfica e a Juventus, que se vai realizar no Estádio da Luz, não contará com o auxílio da tecnologia de linha de golo. Em causa, estão obras no recinto dos encarnados, que foram feitas "sem o conhecimento" do organismo que regula o futebol europeu.

"Antes do jogo da UEFA Champions League entre o SL Benfica e a Juventus, o clube da casa - sem o conhecimento da UEFA e do fornecedor da tecnologia da linha de golo da UEFA - encomendou obras no Estádio do SL Benfica, o que tornou disfuncional o sistema da tecnologia da linha de golo instalado", comunicou a UEFA.

Sendo impossível a substituição do equipamento a tempo do início da partida, "este será realizado sem a utilização da tecnologia da linha de golo, conforme está previsto nos regulamentos" da competição.

O estádio das águias sofreu, nos últimos dias, obras de renovação, que incluiram "nova linha digital nos três anéis, substituição dos ecrãs gigantes, instalação iluminação LED e novo sistema de som", revela o clube da luz no site oficial.

O Benfica pode esta terça-feira assegurar o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol na receção aos italianos da Juventus, que está obrigada a vencer no Estádio da Luz, na quinta jornada do Grupo H.

O encontro está agendado para as 20h00 e contará com a arbitragem de Srdan Jovanovic.