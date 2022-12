Benfica quer fechar a contratação Andreas Schjelderup

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 26 Dezembro, 2022 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica quer contratar o jovem norueguês Andreas Schjelderup, o melhor marcador do campeonato da Dinamarca, com 10 golos em 17 jogos.

As águias já estão a negociar com o Nordsjaelland. A SAD do Benfica espera convencer o clube dinamarquês com um valor negocial que pode chegar aos 15 milhões de euros já com objetivos.

Mas os encarnados não estão sozinhos na corrida. A TSF sabe que os espanhóis do Sevilha também estão interessados em contar com Andreas Schjelderup e já ofereceram 10 milhões de euros.

Andreas Schjelderup chegou ao Nordsjaelland em 2020/2021 proveniente do Bodo/Glimt da Noruega e foi treinado pelo técnico Tom Dent.

Em entrevista na TSF, o treinador inglês garantiu que Andreas Schjelderup "é um jogador fantástico. Para onde for, o clube que o receber vai ter muita sorte. Acredito que vai jogar num grande clube".

Tom Dent treinou Schjelderup nas camadas jovens do Bodo/Glimt, e depois liderou a equipa técnica do Stjørdals-Blink da Noruega, mas nunca deixou de acompanhar a carreira do jovem avançado no futebol dinamarquês.

Nesta entrevista à TSF, Tom Dent descreve Andreas Schjelderup como um jogador "muito bom nas vertentes táticas e técnicas. Gosta de ter a bola e de assumir o jogo, de jogar entre linhas. Ele também tem muita qualidade a enfrentar o adversário no jogo de um para um", garante o treinador inglês.

Mas os elogios de Tom Dent para o seu antigo jogador continuam nesta entrevista à TSF: "Tem facilidade em pisar diferentes zonas do terreno, apesar de ter preferência de jogar pelo lado esquerdo do ataque para depois utilizar o pé direito. É sem dúvida, um dos melhores jogadores que saíram da Academia do Bodo nos últimos anos", acrescentou o treinador inglês.

Andreas Schjelderup tem assumido um papel importante na temporada do Nordsjaelland, mas mesmo assim o treinador Tom Dent avisa que a mudança "para o campeonato português não vai ser fácil, é preciso dar tempo ao jogador para ele ter sucesso, porque só tem 18 anos. Ele vai precisar de tempo para assimilar esta mudança", disse o técnico inglês nesta entrevista à TSF, acrescentando que "a história de sucesso do Benfica com jovens jogadores, não me deixa dúvidas de que ele vai conseguir atingir o sucesso".