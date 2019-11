Por Guilherme de Sousa 27 Novembro, 2019 • 18:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica entrou em campo na Alemanha com o objetivo de fazer aquilo que nunca conseguiu: vencer em solo germânico para a Liga dos Campeões.

À partida para o jogo, os encarnados já sabiam que apenas uma vitória permitia a equipa sonhar com uma presença nos oitavos de final da competição. Isto porque o Zenit venceu o Lyon e complicou as contas das águias no grupo.

Perante um adversário que venceu em Lisboa, Bruno Lage não fez poupanças, como se sucedeu nos jogos anteriores. Chiquinho e Vinícius eram os homens da frente de ataque.

Aos sete minutos de jogo, o Benfica sofreu o primeiro aviso, após uma perda de bola de Taarabt. Forsberg, o dez da equipa alemã, surgiu em zona central e desferiu um remate, que saiu por cima da barra da baliza de Vlachodimos.

Os encarnados tentaram reagir, mas os alemães guardavam a bola e tinham a iniciativa de jogo. A exceção foi um livre direto, em zona frontal, em que Grimaldo quis visar a baliza de Gulácsi. O remate saiu para a bancada.

Aos 20 minutos, surgiu o primeiro golo do jogo e foi para o Benfica. Jogada pelo lado esquerdo, com um passe de Grimaldo para Vinícius, que triangulou com Taarabt. Já na área, o marroquino tentou cruzar, mas a bola sobrou para Pizzi, que rematou para o fundo da baliza germânica, inaugurando o marcador.

O Benfica entusiasmou-se com a vantagem e taticamente anulava as aspirações da turma de Nagelsmann. Mas aos 35 minutos, o Leipzig teve tudo para empatar a partida, valendo a qualidade de Vlachodimos, que parou um remate de Forsberg.

Antes do intervalo, num conjunto de vários lances de perigo, o Benfica esteve perto de aumentar a vantagem. Pizzi pegou na bola na área e rematou ao ferro da baliza dos alemães.

Onze do Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Ampadu, Upamecano e Saracchi; Sabitzer, Demme, Laimer e Forsbeerg; Nkunku e Timmo Werner.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Vinicius.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Caio, De Tomás, Jardel, Florentino, Jota e Tomás Tavares.