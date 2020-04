Clube alemão vende mais de 130 mil bilhetes para jogo "imaginário"

Jogo "imaginário" já conta com mais de 130 mil espectadores confirmados © DR

São mais de 130 mil os bilhetes vendidos. Através do site e das redes sociais, o Lokomotiv de Leipzig anuncia um jogo "imaginário" no dia 8 de maio, cobrando um euro por bilhete. Foi esta a forma encontrada pelos dirigentes do histórico emblema alemão para pedir o apoio dos adeptos nesta fase em que não há futebol, mas a iniciativa tomou proporções históricas.

O vice-presidente do Leipzig explicou à TSF que o primeiro objetivo passava por vender 11 mil bilhetes - "a lotação do estádio Bruno Plache, em Leipzig", indica Stephen Guth. Desta forma, o clube conseguiria 11 mil euros, um valor que representa cerca de um terço da receita de uma partida com casa cheia.

O Lokomotiv Leipzig joga atualmente nos campeonatos distritais, mas é um emblema histórico do futebol germânico. Foi o primeiro clube a conquistar o título de campeão nacional, em 1902, e conta no historial com participações em provas europeias, incluindo um jogo contra o Benfica de Eusébio, em 1966, que o clube faz questão de recordar na sua página da Internet. Nessa ocasião estiveram 80 mil pessoas nas bancadas do estádio municipal onde o clube jogava.

"Na primeira semana de venda de bilhetes online, o clube ultrapassou logo os 11 mil", conta Stephen Guth. "Definimos depois uma nova meta, chegar ao número de adeptos no jogo de 1987 frente ao Girondinos de Bordéus, quando estiveram 88 mil pessoas no nosso estádio". Mas também essa marca foi ultrapassada: "Já vendemos 130.799 lugares".

A marca pode subir ainda mais, uma vez que a venda de bilhetes só será interrompida mesmo antes do início da partida, a 8 de maio. Stephen Guth não explica se alguém vai, de facto, entrar em campo no estádio Bruno Plache, na cidade do leste alemão. O clube anuncia apenas um "jogo imaginário". "Vamos ter um jogo virtual e vamos transmitir em direto no Facebook e Youtube. Algo vai acontecer, é apenas o que posso adiantar."

O dirigente espera que a surpresa esteja à altura da dimensão que a campanha tomou. Com esta venda de bilhetes, o Lokomotiv Leipzig ultrapassou a venda de ingressos recorde na Alemanha para um jogo de futebol - real - 126 mil lugares vendidos. Agora, anuncia na conta no Twitter o clube, há um novo recorde a quebrar, quando há 83 anos, em Hampden Park, o jogo entre as seleções da Escócia e Inglaterra registou 149.547 adeptos, a maior assistência de sempre na Europa.

