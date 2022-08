Por Gonçalo Teles 28 Agosto, 2022 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto tenta hoje ficar com oito pontos de vantagem sobre o Sporting numa visita ao Rio Ave a contar para a quarta jornada da Primeira Liga. Os dragões podem aproveitar da melhor forma a derrota do Sporting, este sábado, às mãos do Chaves, tendo para isso de vencer um conjunto vilacondenses que ainda não conheceu o sabor da vitória.

O primeiro golo da noite chegou aos 21' por Aziz. Pepe saiu da linha defensiva para pressionar Fábio Ronaldo, falhou a interceção e deixou um buraco nas suas costas, que o ganês aproveitou para fazer o 1-0.

O FC Porto ainda esboçou uma resposta por Evanílson, com um golo anulado por fora de jogo aos 28'. Talvez um sinal do que estava por vir. Aziz voltou a fazer das suas, desta vez no corredor direito, e arrancou um cruzamento que passou à frente de toda a defesa portista até encontrar Pedro Amaral, ao segundo poste, a atirar para o 2-0.

E se se inverterem os papéis? Dá golo também. Aos 43' foi isso mesmo que ficou demonstrado, quando Pedro Amaral cruzou para o coração da grande área e Aziz, de cabeça, apareceu para fazer o 3-0.

O campeão nacional em título recolhia aos balneários a perder por 3-0 e voltava deles com três mudanças em campo: Veron, Galeno e Toni Martínez para os lugares de João Mário, Bruno Costa e Evanílson. Dos três, entrou melhor o espanhol, que aos 51' ainda reclamou um penálti por mão na bola de Aderllan Santos, mas Tiago Martins não foi do mesmo entendimento.

Começava a insistência portista para reduzir a desvantagem. Mais seis minutos e era Galeno quem pedia penálti por mão na bola de Costinha, que impediu a entrada de um cruzamento na grande área. Desta vez, Tiago Martins foi ver as imagens do VAR e concordou - mas ainda amarelou Sérgio Conceição pelo caminho. E Taremi desperdiçou: o remate foi tão bem colocado (ia ao ângulo superior) que a bola bateu na trave.

Onze do Rio Ave: Jhonatan, Miguel Nóbrega, Santos, Pantalon, Guga, Amine, Joca, Costinha, Pedro Amaral, Aziz​​​​​​ e Fábio Ronaldo

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Uribe, Bruno Costa, Otávio, Pepê, Taremi e Evanílson

O jogo é arbitrado por Tiago Martins, auxiliado por Hugo Ribeiro e Nelson Pereira. No VAR está Rui Costa.

Suplentes do Rio Ave: Magrão, Patrick William, Vítor Gomes, Ruiz, Ukra, João Graça, Boateng, Hernâni e Paulo Vítor

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Veron, Galeno, Namaso Loader, André Franco, Wendell, Toni Martínez e Eustáquio