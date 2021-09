© Peter Powell/EPA

Cristiano Ronaldo marcou dois golos pelo Manchester United, no regresso ao clube inglês, 12 anos depois. Este sábado, no jogo frente ao Newcastle, em Old Trafford, o avançado português deu a vantagem aos 'red devils' em cima do intervalo, marcando o primeiro aos 45+2', e o segundo já na segunda parte, aos 62'. O Manchester United acabou por vencer por 4-1. Bruno Fernandes e Jesse Lingard marcaram os restantes para os 'red devils'.

Greenwood rematou de fora da área, a bola desviou no caminho e Woodman fez a defesa. Na recarga, Ronaldo, dentro da pequena área, não perdoou. Estava no sítio certo para fazer o golo.

O golo, que dá vantagem ao intervalo à formação de Manchester, é o 119.º de Cristiano Ronaldo pelos 'red devils', emblema pelo qual o português tinha marcado pela última vez no dérbi com o Manchester City (2-0), em 10 de maio de 2009, época após a qual se transferiu para o Real Madrid.

Já na segunda parte, aos 56' surgiu o empate por parte do Newcastle, numa transição rápida de Manquillo.

Aos 62 minutos, Shaw lançou muito bem Cristiano Ronaldo, que se desenvencilhou de um adversário, antes de rematar de pé esquerdo, com a bola a passar por baixo das pernas de Woodman, fazendo o 2-1.

Aos 80', Bruno Fernandes desferiu um pontapé fabuloso que só parou no canto superior da baliza do Newcastle. Foi o terceiro para os 'red devils'.

Já nos descontos finais, aos 90+2' com bela jogada do ataque dos 'red devils', Pogba, Van de Beek e Martial participaram, e Lingard finalizou depois de uma boa simulação.

Numa publicação na rede social Instagram, Cristiano Ronaldo reagiu à vitória do Manchester United, na qual participou com dois golos.

"O meu regresso a Old Trafford foi um breve lembrete da razão pela qual este estádio é conhecido como o teatro dos sonhos. Para mim sempre foi um lugar mágico, onde se pode alcançar tudo aquilo a que nos propomos", escreveu o avançado português, sublinhando estar orgulhoso pelo seu retorno ao Manchester United.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Na sexta-feira, o treinador da equipa de Manchester, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que chegou a ser companheiro de equipa do português na equipa inglesa, já tinha dito que Cristiano Ronaldo seria utilizado em algum momento do jogo com o Newcastle, mas sem revelar se seria titular, o que veio a acontecer.

O avançado, de 36 anos, que iniciou a época na Juventus e foi oficializado em 31 de agosto como reforço dos 'red devils', deixou em 2009 o Manchester United, assinando então pelo Real Madrid, que representou até 2018, durante nove épocas, e, posteriormente, pela Juventus, entre 2018 e agosto deste ano.