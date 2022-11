"Cristiano vai à morte pela nossa seleção." Peseiro acredita que Ronaldo pode ser um "reforço"

José Peseiro © Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes e Rui Oliveira Costa 14 Novembro, 2022 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador da Nigéria, José Peseiro, acredita que Cristiano Ronaldo pode chegar ao Mundial 2022 num "momento de reforço", até porque esteve sempre presente.

"Creio que bem conduzido, bem preparado, pode ser um momento de reforço. Para já, porque o Cristiano vai à morte pela nossa seleção. Sempre esteve. Acho que ele foi sempre daqueles jogadores que no momento certo nunca deixou de vir, nunca teve uma lesão para abdicar da seleção, nunca teve momentos de, mesmo nós não necessitando, ele não estar presente", disse o treinador português à TSF, abordando o período negativo pelo qual passa o capitão da seleção nacional.

Ouça a entrevista da TSF com José Peseiro na íntegra. 00:00 00:00

Desde o início da temporada que Cristiano Ronaldo soma várias polémicas que culminaram na entrevista que deu a Piers Morgan, na qual diz sentir-se "traído" pelo Manchester United e não ter respeito por Erik Ten Hag, entre outras críticas ao clube e a várias pessoas que o rodeiam.

Mas nem isso, segundo José Peseiro, retirará o foco ao avançado português: "Acho que a sua principal bandeira é o nosso país. Injustamente, muitas vezes, avaliado por muitos de nós. É o nosso melhor nove e todos os colegas vão estar com ele, como estiveram até agora, sabendo que existem egos. Evidentemente, quando temos jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa, temos de entender que eles também têm o seu ego."

O treinador português espera que Cristiano Ronaldo faça as pazes com os golos e com as exibições, recordando a declaração do ketchup, em 2010, mas só no Mundial e não na quinta-feira contra a Nigéria.

Para essa partida, o objetivo é simples: "Se não conseguirmos vencer, que empatemos. Se não conseguirmos empatar, que não percamos por muitos. Esse é o objetivo."

A seleção da Nigéria não vai estar presente no Catar, mas tem vindo a somar jogos de preparação com algumas seleções que estarão no Mundial, como o México, o Equador e agora Portugal, e tem aproveitado esses jogos para cimentar o futebol da equipa.

"Há sempre o lado estratégico do jogo, no entanto, na minha ideia e na minha cabeça está o futuro, o próximo jogo. Os jogos que nós queremos fazer contra as melhores seleções. Senão, podia jogar só cá atrás. Não sei se Portugal nos vai permitir e se vamos ter condições de fazer aquilo que nós queremos, mas nós queremos disputar o jogo em todo o campo e também ter bola, porque temos jogadores com qualidade e capacidade para isso", revela o técnico.

Na entrevista, José Peseiro lamenta não poder contar com vários dos melhores jogadores nigerianos, em particular Osimhen, do Nápoles, Umar Sadiq, da Real Sociedad, e Zaidu, do FC Porto.