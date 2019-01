Adrien reencontra Jardim e Gelson no Mónaco

No principado do Mónaco, há reencontros a acontecer: Adrien Silva foi esta quinta-feira anunciado como reforço dos monegascos, por empréstimo do Leicester.

O médio internacional português, de 29 anos, trabalhou com Leonardo Jardim na temporada 2013/2014 no Sporting e chega agora cedido até ao final da presente temporada. Em sentido contrário segue o belga Tielemans, também por empréstimo.

"Estou muito feliz por me juntar ao AS Monaco, e ansioso para conhecer meus companheiros e fazer o melhor para ajudar o clube a reverter esta situação", disse o jogador português em declarações ao site dos monegascos.

Adrien Silva tinha feito apenas cinco partidas nesta temporada ao serviço do Leicester.

