Quem foi para onde e por quanto? As últimas horas do mercado de inverno

O mundo do futebol está em contagem decrescente para o fecho do mercado de transferências. Em Portugal, é até às 00h desta sexta-feira que terão que estar fechadas todas as movimentações. Lá por fora, as horas, os negócios e os valores variam, mas pode encontrar o essencial aqui:

Portugal

- A bomba do dia prometia envolver uma viagem entre Braga e Lisboa: o Benfica apresentou uma proposta pelo ponta de lança brasileiro Dyego Sousa que, ao que apurou a TSF, foi recusada por António Salvador.

- De saída do Benfica estarão Ferreyra e Alfa Semedo. Os jornais Record e Mundo Deportivo adiantam que a dupla pode seguir por empréstimo para o Espanyol, da La Liga.

- O Sporting oficializou uma chegada e uma saída. O jovem avançado equatoriano de 18 anos, Gonzalo Plata, chega a Alvalade proveniente do Independiente del Valle.

Em sentido contrário, Tiago Djaló, também de 18 anos, seguiu para Itália. O jovem central assinou pelo AC Milan por cinco temporadas, rendendo 500 mil euros aos leões.

- A norte, e começando por Guimarães, há notícia de duas chegadas. Os vimaranenses asseguraram a contratação do médio Rochinha, proveniente do Boavista e do avançado Christopher Olivares, peruano de 19 anos.

- Os axadrezados também já abriram a porta a um reforço: o defesa-central Jubal é reforço, emprestado pelo Arouca.

- Ainda na cidade do Porto, a notícia é de uma saída: Sérgio Oliveira foi emprestado aos gregos do PAOK.

- Passando à Vila das Aves, Marcelo Santos é o reforço do dia. O médio defensivo brasileiro, de 24 anos, chega por empréstimo do Maccabi Tel Aviv.

- Na Belenenses SAD há também chegadas: os avançados Dieguinho (ex-Cova da Piedade), Vélez (ex-Negeri Sembilan FA) e o defesa lateral Kiki (ex-Feirense) são reforços. Em sentido contrário, Reinildo segue para o Lille e Fredy vai jogar no Antalyaspor, da Turquia.

- Em Portimão, o dia foi animado: chegaram Ruster Santos (ex-Varzim), Aylton Boa Morte (ex-Estoril) e Henrique Gelain, emprestado pelo Coritiba.

- Voamos até à ilha de São Miguel. O Santa Clara anunciou a chegada de Malick Evouna, avançado gabonês de 26 anos.