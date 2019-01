Sporting de Braga recusa proposta do Benfica por Dyego Sousa

O Benfica tentou nas últimas horas a contratação de Dyego Sousa ao Sporting de Braga mas o negócio foi bloqueado pelo presidente dos bracarenses, António Salvador, segundo apurou a TSF. O líder minhoto recusou a proposta de Luís Filipe Vieira por entender que a saída do jogador brasileiro colocava em risco as aspirações do clube para o resto da temporada.

A ideia do presidente encarnado era canalizar o dinheiro da iminente transferência de Castillo para segurar o avançado do Sporting de Braga, que esta temporada já apontou 18 golos em 26 jogos. A cláusula de rescisão do brasileiro está fixada em 20 milhões de euros e, de acordo com a imprensa desportiva, têm chegado propostas ao Minho provenientes da China que se aproximam desse valor.

O Benfica ocupa a segunda posição do campeonato com mais um ponto que o Sporting de Braga.