Dragões ganham Loum. Médio chega com opção de compra obrigatória

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a chegada do médio Mamadou Loum por empréstimo até ao final da temporada. O médio senegalês chega cedido pelo SC Braga num negócio que inclui uma opção de compra obrigatória no próximo verão: 7,5 milhões de euros por 75% do passe.

Loum estava emprestado ao Moreirense desde o início da temporada, tendo alinhado em 20 partidas e marcado três golos.

O médio nascido a 30 de dezembro de 1996 vai usar a camisola 15 dos dragões.

