Acabou empatado o Clássico em Alvalade: o FC Porto de Sérgio Conceição, líder isolado do campeonato, visitou o Sporting de Keizer, naquele que foi o primeiro "jogo grande" do holandês em solo luso. O resultado final de 0-0 mantém a distância de oito pontos entre leões e dragões, mas mexe nos restantes lugares do campeonato. O Benfica fica a cinco pontos do primeiro lugar e o SC Braga fica a seis dos dragões. Já o Sporting fica a dois pontos do terceiro lugar e a três do segundo.

Leia aqui a crónica do jogo: E as balizas, senhores? A tarde em que Renan e Casillas foram (quase) espectadores

O jogo começou com a equipa do FC Porto a atacar - e até a dominar. Marega era quem criava mais perigo para a baliza de Renan, mas faltava rematar. Do lado sportinguista, Bas Dost tinha pouca bolae não conseguia sequer distribuir jogo para os companheiros de ataque. O jogo tomou, ao longo de toda a primeira parte, uma dimensão muito física e prova disso são os quatro amarelos mostrados: Herrera, Jefferson, Bruno Fernandes e Felipe.

O FC Porto foi obrigado, ainda antes do intervalo, a fazer uma alteração: Maxi saiu lesionado e foi rendido por Óliver Torres, com Corona a recuar para lateral direito. Se os portistas tiveram azar antes do intervalo, também o Sporting teve no arranque da segunda: Bruno Gaspar foi ao relvado e não mais o pisou. Entrou Ristovski.

Soares, aos 55 minutos, desperdiçou a melhor oportunidade que o jogo tinha tido até então, ao falhar a bola. Ainda assim, Renan teve de aplicar-se para negar o golo ao brasileiro. Logo de seguida, com bastante espaço dentro da grande área sportinguista, Marega também não conseguiu marcar.

Onze do Sporting: Renan, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Jefferson, Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes, Nani, Diaby e Bas Dost

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi, Militão, Felipe, Alex Telles, Danilo, Herrera, Corona, Brahimi, Soares e Marega

Suplentes do Sporting: Salin, André Pinto, Ristovski, Petrovic, Raphinha, Jovane e Luiz Phellype.

Suplentes do FC Porto: Vaná, Pepe, Mbemba, Óliver, Hernâni, Fernando Andrade e Adrián. André Pereira tinha sido anunciado, numa primeira instância, como estando no banco, tendo sido depois substituído na lista por Adrián.

O jogo foi arbitrado por Hugo Miguel, assistido no VAR por Tiago Martins.

O momento da chegada da equipa leonina a Alvalade: