Bruno de Carvalho não volta à presidência. Documentos não alteram situação

As providências cautelares apresentadas por Bruno de Carvalho, esta sexta-feira, em Alvalade, já eram do conhecimento do clube e em nada alteram a situação atual de Bruno de Carvalho e do Sporting, garantiu fonte oficial do Sporting à TSF.

O ex-presidente do clube de Alvalade continua destituído e os documentos não anulam os efeitos da Assembleia-Geral destitutiva, onde foi decidido o afastamento de Bruno de Carvalho.

No fim desta manhã, Bruno de Carvalho tinha dito à entrada do estádio dos leões que os documentos do tribunal que tinha em sua posse decidiam a suspensão da destituição enquanto presidente , o que o permitiria, na sua visão, tomar posse novamente.

A Comissão de Gestão do Sporting vai emitir esta tarde um comunicado a explicar a situação.