Bruno Lage assume equipa principal do Benfica. Quem é o novo treinador das 'águias'?

Bruno Lage é o novo treinador do Benfica, depois da saída de Rui Vitória. O clube encarnado garantiu que a orientação da equipa será "assegurada de imediato e provisoriamente" pelo técnico que, até agora, era responsável pela equipa B dos 'vermelhos e brancos'.

O treinador de 42 anos esteve apontado ao Benfica durante a última crise, no fim de novembro do ano passado, altura em que, após uma goleada do Bayern de Munique, a saída de Rui Vitória esteve por um fio.

Nesse momento, Luís Filipe Vieira acabou por voltar atrás na decisão, devido a uma "luz", e Vitória teve mais uma oportunidade no Benfica. A confiança que parecia mais do que certa, acabou por ser desmoronada pelos maus resultados e pelas constestações dos adeptos.

Agora, é a vez de Bruno Lage 'subir' à equipa principal.

Quem é o homem que, agora, fica ao comando do Benfica?

Iniciou carreira na formação de jovens jogadores

O atual técnico da equipa B das águias iniciou a sua carreira como assistente técnico na formação do Vitória de Setúbal em 1997/98. Mas rapidamente quis "arriscar" no futebol sénior, e começou a treinar o UF Comércio Indústria na 1ª Divisão Distrital como treinador principal. Depois foi trabalhar como adjunto para AD Fazendense - 3.ª Divisão -, Est. Vendas Novas - 3ª Divisão e 2ª Divisão B - e SU Sintrense - 3ª Divisão.

Em 2004/05, Bruno Lage decide regressar ao futebol de formação e chega, pela primeira vez, ao SL Benfica, onde treinou as categorias Sub-10, Sub-15, Sub-17 e Sub-19. O técnico de 42 anos conquista títulos com as camadas jovens, mas ao terminar o contrato com as águias, em 2012, decide prosseguir a carreira num projeto no Médio Oriente, no Dubai. Bruno Lage começa a treinar no Al Ahli FC Dubai, as equipas de sub-19 e B do clube, até 2014.

Aventura inglesa com Carlos Carvalhal

Terminada a aventura no Médio Oriente, o homem que chegou a ser apontado como interino do Benfica, juntou-se em 2015 à equipa técnica de Carlos Carvalhal. O desafio inglês começou no Championship, ao serviço do Sheffield Wednesday, onde permaneceu até 2017. Depois acompanhou Carlos Carvalhal, na temporada passada, como treinador adjunto do Swansea, na Premier League.

Presente de Bruno Lage na Equipa B

Atualmente, Bruno Lage orientava a equipa B do Benfica, que está no 4.º lugar com 27 pontos. Os encarnados já jogaram 13 jogos na Segunda Liga, e conseguiram oito vitórias, três empates e duas derrotas. O Benfica B tem menos seis pontos que os atuais líderes do campeonato, o Paços de Ferreira e o Famalicão, ambos com 33 pontos, apesar de haver diferença no número de partidas jogadas.