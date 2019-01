A luz apagou-se. Rui Vitória já não é treinador do Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira, através de comunicado à CMVM , o acordo para a saída de Rui Vitória do comando técnico das águias.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa (...) que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", pode ler-se na nota enviada pelo clube ao regulador de mercado.

O técnico da equipa B, Bruno Lage, vai assumir o comando da equipa principal dos encarnados.

Os números demonstravam que os resultados obtidos por Rui Vitória na sua passagem pelo Benfica vinham constantemente a piorar, tal como com desempenho da equipa. Leia a análise de João Nuno Coelho ao treinador que deixa agora a equipa dos encarnados.