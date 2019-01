"O projeto de Luís Filipe Vieira está esgotado"

A derrota do Benfica com o Portimonense, na 15.ª jornada do Primeira Liga, fez regressar a onda de protestos dos adeptos encarnados .

No final do jogo, que as águias perderam por 2-0, Rui Vitória foi à sala de imprensa e contou com a presença de Luís Filipe Vieira, Rui Costa e Tiago Pinto, a estrutura forte do futebol do Benfica.

O treinador assumiu toda a responsabilidade do resultado e da exibição, mas em declarações à TSF, Rui Gomes da Silva, antigo dirigente do Benfica e já assumido candidato à presidência encarnada, não tem dúvidas de que o problema não é só do treinador.

"O projeto de Luís Filipe Viera está esgotado", critica Rui Gomes da Silva. "Como tudo na vida, até porque quem lá está acha sempre tudo irrelevante, quando ganham vão para o Marquês, porque pensam que foram os dirigentes que ganharam, depois quando perdem é sempre tudo muito irrelevante."

O antigo vice-presidente do Benfica diz não entender a única aposta na formação em detrimento do investimento no plantel sénior dos encarnados. Perante um futuro que traz algumas dúvidas, como "a possível vinda de Raul José, desviado do Sporting, quando o Benfica vai assentar o projeto de futebol na formação, isso é um engano. E depois ainda deve vir Jorge Jesus - algo com que eu não concordo - e as pessoas vão pensar que tudo vai ficar resolvido, mas o problema não é só da equipa técnica", diz Rui Gomes da Silva.

Sobre os recados do treinador do Benfica para o balneário, Rui Gomes da Silva diz à TSF que Rui Vitória está sozinho, até porque a estrutura encarnada está atualmente mais preocupada com os processos judiciais.

"Ninguém do Benfica acredita, que quem está na direção, apenas pensa no futebol, isso é mentira. As pessoas estão preocupadas com esses problemas extra futebol, e por isso Rui Vitória está sozinho na criação do discurso".

Sobre a continuidade de Rui Vitória no Benfica, Rui Gomes da Silva, acredita que as últimas decisões de Luís Filipe Vieira não deixam margem de manobra para o presidente despedir o treinador, "porque já por diversas vezes, Vieira defendeu o técnico como sendo a pessoa certa para liderar o projeto do clube".

Mas o antigo vice-presidente dos encarnados acrescenta que "o presidente do Benfica não vai despedir Rui Vitória enquanto achar que essa decisão não o prejudica pessoalmente na vida interna do clube".

Rui Gomes da Silva diz ainda não concordar e não compreender o desinvestimento do plantel, e revela à TSF que já tinha avisado o presidente dos encarnados, "em agosto de 2017, que este não era o melhor caminho para conquistar títulos, até porque o Benfica é grande, mas não há milagres", disse o antigo dirigente.

Volta a crescer a contestação no Benfica, depois da derrota frente ao Portimonense. As águias que estão no agora no terceiro lugar, atrás do SC Braga que recebeu e venceu o Marítimo por 2-0, mas a queda pode ainda ser maior caso hoje o Sporting vença o Belenenses, no jogo de Alvalade. Já em caso de um triunfo do líder FC Porto, no terreno do Desportivo de Aves, o Benfica termina a 15.ª jornada da Primeira Liga, com uma desvantagem de sete pontos para a liderança.

