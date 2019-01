Contestação dos adeptos? "É compreensível. Nestas alturas as emoções falam mais alto"

"Em alta competição estes erros pagam-se caro e quando sofremos dois golos da forma como sofremos, isso paga-se", começa por dizer o técnico da equipa encarnada, referindo-se aos dois autogolos marcados por Ruben dias e Jardel e que deram os três pontos ao Portimonense.

Rui Vitória admitiu que "não foi um jogo bem conseguido" e que, apesar de na segunda parte, o Benfica ter ido "à procura do jogo", a expulsão de Jonas acabou por deixar a equipa limitada.

Questionado na flash interview sobre a diferença deste jogo e da goleada ao Braga, no Estádio da Luz, frisou que "não há muita explicação". "Foi um jogo atípico", reiterou Vitória, "não me lembro de ver dois autogolos do Benfica", acrescentou.

No final da partida, os adeptos voltaram a pedir a demissão de Rui Vitória mas o treinador diz que é "compreensível": "As pessoas nestas alturas não estão para raciocinar, as emoções falam mais alto".

Na conferência de imprensa após o jogo, Rui Vitória admitiu a culpa da derrota.

Veja os autogolos que deram a vitória à equipa de Portimão.