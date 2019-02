Bruno Lage renova e fica no Benfica até 2023

Bruno Lage renovou contrato com o Benfica até 2023. Os encarnados comunicaram à CMVM o acordo com o técnico.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023", pode ler-se no comunicado.

O treinador de 42 anos assumiu o comando da equipa principal como interino, substituindo Rui Vitória , mas face aos bons resultados a SAD encarnada decidiu manter o técnico, apresentando agora uma proposta para que se mantenha no clube nas próximas quatro temporadas. Recorde-se que Luís Filipe Vieira decidiu pela continuidade de Bruno Lage na frente do comando técnico dos encarnados, depois de o ex-treinador da equipa B ter conseguido duas vitórias em dois jogos - primeiro em casa com o Rio Ave por 4-2, depois nos Açores frente ao Santa Clara por 2-0.

De resto, em 11 jogos no comando da equipa principal do Benfica, Bruno Lage venceu 10, tendo apenas perdido com o FC Porto num jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga. No campeonato, o técnico natural de Setúbal tem um registo de sete vitórias em sete jogos e recuperou sete pontos aos dragões, estando agora a um ponto da liderança da I Liga.

Bruno Lage já tinha vinculo de trabalho com o Benfica até 2023, mas como treinador da equipa B.