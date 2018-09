Em direto. Tudo sobre as eleições no Sporting

09h45 750 sócios votaram na primeira meia hora

Jaime Jaime Marta Soares faz o primeiro balanço do dia: "O sistema está a funcionar plenamente. Tudo muito pacificamente, ordeiramente, com uma disciplina maravilhosa. Em 30 minutos já votaram mais de 750 sócios o que é uma média extraordinária que se se mantivesse assim, aconteceria o que está perspetivado - um recorde de presença de sócios"

09h25 Filas já circundam o Estádio José Alvalade

Os sócios começaram a chegar pelas primeiras horas da manhã e, às 09h00, no momento em que as se iniciou a votação, já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade, apesar da chuva que se faz sentir em Lisboa.

Reportagem: O repórter António Botelho fala com os sócios do sporting que já estão em Alvalade para votar

09h15 Quem está na corrida

João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis pretendentes que se mantiveram até ao fim na corrida à presidência do clube, após a desistência de Pedro Madeira Rodrigues (C), derrotado por Bruno de Carvalho em 2017, que se tornou apoiante de Ricciardi.

09h00 Urnas abrem em Alvalade

As portas abrem a esta hora, para que os sócios do Sporting possam escolher o novo presidente do clube. Espera-se uma votação recorde. Podem votar 51009 sócios, todos os que tenham as quotas em dia. As urnas fecham às 19h00 mas quem estiver na fila a essa hora ainda vai poder votar, uma situação que pode atrasar o apuramento dos resultados.