O candidato ao Sporting acredita que a sondagem que coloca Frederico Varandas em primeiro lugar "não é um sinal" para a candidatura de Dias Ferreira e mostra-se esperançoso em relação às eleições. "Tenho esperança de ganhar as eleições senão não estava aqui".

Questionado sobre a idade, Dias Ferreira assegura que "é uma grande vantagem", até porque o último presidente era jovem e "não correu bem". Assim, Dias Ferreira realça a sua experiência e a ligação ao clube verde e branco.

O candidato vê o apoio de Carlos Vieira, o ex-dirigente leonino da equipa de Bruno de Carvalho que não pode votar, com "alguma satisfação".

"Achei que era capaz de agregar as pessoas que interessam ao Sporting, porque a mim interessa-me é o Sporting, não quero satisfazer, nem dar emprego a ninguém, quero escolher e trazer pessoas que têm conhecimento do clube, não pessoas que venham fazer uma experiência, porque isto não é um curso de formação, é um curso a sério, o Sporting atravessa o momento que não precisa de pessoas que estejam em curso de formação, precisa de homens com conhecimento do clube e capacidade na sua área de competência", explicou Dias Ferreira, admitindo que há diferenças entre Carlos Vieira e Bruno de Carvalho.

"Eu também gosto de croquetes mas isto não será uma terceira via [entre as elites e o Sporting de Bruno de Carvalho], não chamarei as pessoas ditas do croquete para comer croquetes, chamá-las-ei para aquilo que elas têm de válido. Há uma coisa que reconheço e me orgulho, lancei isto no primeiro debate e hoje já praticamente todos os candidatos dizem que eu convidarei os meus concorrentes para o Conselho Estratégico", atirou Dias Ferreira na entrevista.

"Os sócios do Sporting já disseram duas coisas muito claras: não querem este passado muito recente, mas, em 2013, também já disseram não a outro passado", considera Dias Ferreira.

Dias Ferreira falou sobre a crise espoletada com o ataque a Alcochete, mas assegurou que, na sua opinião, "o Sporting deve ir até à última" caso não haja ressarcimento por parte dos clubes que receberam os jogadores que rescindiram apelando justa causa. "Tenho conhecimento que pessoas que estão ligadas à FIFA e que, por todas as razões e mais algumas, terão grande dificuldade em reconhecer a justa causa", justificou o advogado, reforçando que "a FIFA poderia abrir uma porta muito perigosa para o futebol".

No mesmo sentido, o candidato ao clube leonino recorda ainda que é necessário dar valor aos jogadores que não rescindiram. "As pessoas esqueceram-se dos jogadores que ficaram, que têm de lhes ser dado o devido valor e também contribuem muito para tirar algumas razões aos outros", frisou.

