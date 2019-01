FC Porto repete o onze. André Pinto rende Mathieu nos leões

É dia de encontrar o #CampeãoDeInverno. FC Porto e Sporting disputam, a partir das 19h45 deste sábado, a final da Taça da Liga, numa tentativa de conquistar aquele que será o primeiro troféu do ano de 2019.

A história conta-nos que, nos últimos tempos, os leões têm levado a melhor sobre os dragões, pelo que se impõe a pergunta: conseguirá o Sporting vencer a quinta final consecutiva ao FC Porto?

Onze do FC Porto: Vaná, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Herrera, Óliver, Brahimi, Marega e André Pereira

Onze do Sporting: Renan, Ristovski, Coates, André Pinto, Acuña, Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes, Nani, Raphinha e Bas Dost

Suplentes do FC Porto: Casillas, Manafá, Mbemba, Bruno Costa, Hernâni, Soares e Fernando.

Suplentes do Sporting: Salin, Jefferson, Diaby, Petrovic, Phellype, Jovane e Miguel Luís.

A animosidade que a atuação do VAR criou nas meias-finais da competição não passou ao lado do Conselho de Arbitragem e, por isso, esta final vai contar com uma novidade: vão ser dois os VAR destacados para o encontro. É "normal", contou à TSF o ex-árbitro internacional Marco Ferreira.

Sendo assim, João Pinheiro vai ser árbitro principal do encontro , auxiliado por Nuno Eiras e Paulo Vieira. O VAR "a dois" será composto por Tiago e Bruno Esteves, assistidos por Pedro Mota.