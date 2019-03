PUB

Foi num ambiente eletrizante que o Dragão recebeu o Benfica, no jogo que será crucial nas contas pela luta pelo título. À partida para o jogo, ambas as equipas estavam separadas por um ponto, com o FC Porto na liderança. Desde que Bruno Lage chegou ao banco encarnado, o técnico conseguiu recuperar seis pontos em relação ao campeão.



No que diz respeito ao jogo, começou logo com uma excelente defesa de Vlachodimos, que parou um remate de meia distância de Alex Telles, aos 16 segundos. O Benfica estava avisado para a pressão que caracteriza a equipa de Sérgio Conceição. Exemplo disso, foi o cruzamento de Marega mas que não encontrou ninguém na área encarnada.

A dinâmica portista criava vários problemas ao Benfica. E os dragões chegaram mesmo à vantagem, aos 17 minutos. Brahimi foi carregado em falta por Rúben Dias, que viu o amarelo. Na sequência de um livre direto, Adrián Lopez rematou contra a barreira mas na recarga o espanhol surpreendeu Vlachodimos, inaugurando o marcador.

Os encarnados reagiram e, na resposta ao golo portista, Pizzi teve nos pés o empate. Mas pela frente teve Casillas, que protagonizou uma grande defesa com os pés. Tal como as bancadas, o encontro estava com um ritmo intenso. O Benfica não sentiu o golo e chegou ao empate aos 26 minutos.

Seferovic roubou a bola à defensiva portista e encontrou na área João Félix sozinho, que não teve problemas em fuzilar Casillas. O Benfica entusiasmou-se com o golo e ficou por cima, criando várias oportunidades.

Perto do intervalo, o suíço, melhor marcador do campeonato, surgiu isolado frente a Casillas após um passe longo de Pizzi. Mas o guardião espanhol voltou a impedir a festa encarnada.

Na segunda parte, o FC Porto entrou melhor, impondo velocidade no jogo. Mas o Benfica vinha com vontade de colocar-se na frente do marcador. E foi isso mesmo que aconteceu, aos 52 minutos.

Do lado direito, Grimaldo inicia uma jogada, entregando a bola a Pizzi, sem ao primeiro toque. O criativo do Benfica deixou a bola para Rafa que, à entrada da área, rematou para o fundo da baliza de Casillas.

Onze do FC Porto: Casillas, Manafá, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Óliver, Herrera, Brahimi, Adrián e Marega.

Suplentes do FC Porto: Vaná; Éder Militão, Danilo, Hernâni, Otávio, Soares e Fernando Andrade.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Samaris, Gabriel e Rafa, Seferovic e João Félix.

Suplentes do Benfica: Svilar; Corchia, Florentino, Gedson, Cervi e Jota.

Veja os lances e os golos:

Rafa, 53'

João Félix, 26 '

Adrián, 18'

Telles, 1'

LEIA MAIS:

- O Clássico do Dragão: filme de ação ou cinema de autor?

- E na natureza, como seria um confronto entre um dragão e uma águia?