Nani "apanhado" nos Estados Unidos. Português perto de assinar com Orlando City

Nani viajou para os Estados Unidos, onde vai assinar contrato com a equipa do Orlando City e começar a jogar na MLS.

O internacional português foi "apanhado" por um jovem fã dos Orlando City, que publicou no Twitter uma foto com Nani na chegada ao aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos.

Look who my son found at the Orlando airport. @andrew_wiebe you need to get GAM TAM thank you @samstejskal on this. @MLS pic.twitter.com/OkGcSg7qeF