"Não consegui fazer mais nada." Miguel Oliveira foi traído pelo pneu traseiro

No final da estreia na prova rainha do Mundial de motociclismo, Miguel Oliveira mostrou estar de cabeça erguida e já a pensar no próximo desafio, na Argentina.

O jovem piloto considerou que "foi uma corrida interessante", apesar do "pequeno percalço" no momento em que "o motor parou na grelha de partida". "Mantive-me calmo", admite, "fiz uma boa partida, uma excelente primeira volta, já passei em 14.º na primeira passagem pela linha de meta".

Porém, Miguel Oliveira foi traído pela mota, nomeadamente pelo pneu traseiro. "Fiquei muito surpreendido pela performance da moto no início da corrida, consegui-me manter dentro do grupo, defender-me e pena que, a sete/oito voltas do fim, o pneu de trás tenha perdido o rendimento e, a partir daí, não consegui fazer mais nada", revelou o jovem piloto, esclarecendo que o "pneu ficou completamente degradado".

"Não consegui terminar nos pontos. Sentia que hoje era um dia em que tinha muita capacidade e rapidez para estar nos pontos, pela pelo pneu de trás, não conseguimos fazer que o pneu durasse a corrida inteira, saímos daqui com o positivo que foi estarmos competitivos, temos potencial para sermos mais rápidos e no final de tudo terminar a 16 segundos não é nada negativo", deixou claro Miguel Oliveira.

O piloto está agora a pensar no próximo desafio: "A equipa está contente e saímos daqui de cabeça erguida, prontos para fazer melhor na Argentina."

O jovem português terminou a sua primeira corrida de MotoGP no 17.º lugar, no circuito de Losail. Apesar de ter estado em 13.º lugar, Miguel Oliveira não conseguiu manter-se na zona dos pontos.

