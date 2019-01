Novo treinador do Benfica é conhecido para a semana

Só para a semana se saberá quem é o novo treinador do Benfica, garante Luís Filipe Vieira.

Entrevistado por Cristina Ferreira no "Programa da Cristina", na SIC, o presidente do Benfica não avança nomes de potenciais sucessores de Rui Vitória.

"Quem é que não gostaria de estar no Benfica?", disse Luís Filipe Vieira, quando questionado sobre se Jorge Jesus gostaria de treinar os encarnados. E José Mourinho? "Só para a semana" se saberá, reitera.

"Não há treinadores de sonho, só aqueles que nos podem garantir resultados."

"Quem é que não gostava de ter o Mourinho? Se ele disser amanhã que sim vem logo". E "o dinheiro não é problema para o Benfica", assegura.

O Benfica anunciou na última quinta-feira o acordo para a saída de Rui Vitória do comando técnico das águias. Deixa o Benfica no quarto lugar do campeonato, com Bruno Laje, técnico da equipa B, a assumir provisoriamente o comando da equipa.

Três épocas e meia depois de ter chegado ao clube das águias, o treinador não resistiu à derrota em Portimão e deixa o Benfica no quarto lugar do campeonato a sete pontos do Futebol Clube do Porto.

Desde que Luís Filipe Vieira está na presidência do Benfica, esta é a terceira vez que a equipa troca de treinador a meio da época.

A última sucedeu em 2007/2008, quando Fernando Santos, atual selecionador luso, foi substituído pelo espanhol José António Camacho e este por Fernando Chalana, que comandou a equipa até final da época.

Antes, tanto Chalana como Camacho já tinham sido apostas de Vieira no decorrer de uma temporada. Em 2002/2003, Jesualdo Ferreira saiu após a eliminação caseira da Taça de Portugal aos 'pés' do secundário Gondomar e o antigo extremo orientou o conjunto da Luz até à chegada do treinador espanhol.